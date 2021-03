PSG : Un cadre va prolonger

Juan Bernat fait partie des joueurs du Paris SG dont le contrat expire au terme de la saison en cours. S’il n’y a eu aucune nouvelle concernant Angel Di Maria, qui se trouve dans le même cas, il semblerait que la situation a évolué dans le bon sens pour le latéral gauche espagnol. Selon Le Parisien, l’officialisation de la prolongation de l’ancien sociétaire du Bayern devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Le Barça suivait Bernat

La direction du PSG a dû parer aux plus pressés concernant Bernat, car ce dernier figurait sur les tablettes du FC Barcelone. Alors qu’il n’a joué que trois matches depuis l’entame de la saison en cours (191 minutes), le joueur devrait donc être serein quant à son futur. Il fait bel et bien partie des plans du club pour la suite. Pour rappel, il était arrivé au Parc des Princes en 2018 en provenance du Bayern. Au total, il compte 80 apparitions et 6 buts avec la formation francilienne.