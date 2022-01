Le début d'année 2022 n'est pas simple à gérer pour Mauricio Pochettino. L'entraîneur du Paris Saint-Germain doit jongler entre plusieurs absences de ses cadres, et ce pour différents motifs. Le Covid-19 est l'un de ceux-là et tandis que Lionel Messi et Juan Bernat manquent déjà à l'appel à cause d'une baisse de forme liée au virus, c'est désormais Keylor Navas qui rejoint la colonie des testés positifs.



Le club parisien a publié un communiqué pour confirmer l'absence du portier costaricien ce samedi face à Brest (21h, 21e journée de Ligue 1). Il est numériquement remplacé dans le groupe par Lucas Lavallée. Du côté des forces en présence, Kylian Mbappé sera bien là, tout comme Gianluigi Donnarumma qui devrait être titulaire devant la cage tandis qu'Angel Di Maria est également présent dans le groupe.

Neymar se remet en forme

Du côté des absents, évidemment pas d'Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo, tous occupés à disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Pas non-plus de Neymar qui poursuit sa remise en forme et qui espère être parfaitement rétabli d'ici le 15 février, date du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid.