PSG : Tuchel et les difficultés d'Icardi

🎙️ Conférence de Presse de Thomas Tuchel avant Stade de Reims v Paris Saint-Germain 🔴🔵 https://t.co/AK6fRngqRX

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 26, 2020

Thomas Tuchel s’est présenté pour un point-presse ce samedi avant le match contre Reims. L'occasion pour le coach allemand de rassurer et d'encourager son attaquant argentin Mauro Icardi, actuellement en manque de confiance. "C'est un poste très important, on attend toujours qu'il marque. Il a une phase difficile. La seule chose qu'il peut faire, c'est de rester calme et de bien travailler. Il manque un peu de confiance, je ne peux pas lui donner avec un discours ou des exercices. Il doit juste marquer pour que ça revienne. On doit juste créer des opportunités pour lui.. Pour Sarabia, c'est la même chose pour qu'il ne perde pas la joie et la confiance", a ainsi glissé Tuchel.Le technicien du PSG a aussi été sondé sur le duo, qui devrait être aligné pour cette rencontre face à Reims : "Ce ne sont pas des situations normales. On ne peut pas juger les gars en ce moment. Neymar et Mbappé ont eu le coronavirus par exemple et ont loupé plusieurs entraînements (...) C'est facile, ça change tout pour nous si les deux jouent. C'est plus facile pour attaquer, ouvrir des espaces. Est-ce qu'on a trouvé des solutions sans les deux ?Mais on a besoin d'eux pour faire des différences", a-t-il indiqué devant les médias.