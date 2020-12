PSG - Tuchel et la gestion de Mbappé : "Il n'y a pas de logique"

Thomas Tuchel n'apprécie pas l'enchaînement des rencontres avec un repos minimal pour son effectif. Au terme du match nul entre le club francilien et le LOSC, dimanche soir lors du choc de la Ligue 1 (0-0), l'entraîneur allemand a pesté contre le calendrier, une nouvelle fois. Le cas de Kylian Mbappé a focalisé le débat en conférence de presse d'après-match, alors que le champion du monde 2018 semble dans un état de forme relativement irrégulier ces derniers jours. Sur le banc contre l'OL dimanche dernier, il avait ensuite effectué son entrée en jeu (65ème). Contre Lorient en milieu de semaine, il avait été titularisé et hier, il est entré en jeu à un quart d'heure de la fin.



Avant Strasbourg, Tuchel est incertain pour Mbappé

"Il n'y a pas de logique. Il a joué sans douleurs et sans problèmes (contre Lorient) puis ce n'était plus possible qu'il s'entraîne ensuite, il n'a rien fait pendant 3 jours parce qu'il a eu des douleurs 24 heures après le match. On ne sait pas pourquoi alors qu'il n'a eu aucun souci pendant le match mais c'était comme ça, des douleurs sans entraînement après un match physique", a expliqué Tuchel sur le fait de l'avoir mis sur le banc face à Lille.



Sollicité lors du dernier mois avec la succession des rencontres, Mbappé pourrait ne pas débuter lors du dernier match de l'année 2020, mercredi face à Strasbourg au Parc des Princes (21 heures). Sondé sur la possible présence du natif de Bondy, Tuchel est resté évasif : "Je ne sais pas. On a deux jours pour se reposer, réfléchir, parler avec le docteur, les kinés et trouver pour mercredi."