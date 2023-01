PSG : très bonne nouvelle, Lionel Messi de retour à l'entraînement

Lionel Messi de retour à l'entraînement ! Ce mercredi matin, le champion du monde 2022 avec l'Argentine a effectivement fait son retour à l'entraînement. Sacré le 18 décembre dernier face à l'équipe de France après une finale incroyable et un succès aux tirs au but (3-3, 4 TAB à 2), la "Pulga" avait bénéficié de quelques jours de repos et avait décidé de passer les fêtes dans sa maison de Rosario, sa ville natale. Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin et Messi a pris un avion pour Paris lundi soir. Ayant atterri aux alentours de 15h du côté du Bourget, il a pu regagner son domicile parisien et il a finalement fait son retour ce mercredi à l'entraînement.

Messi de retour à l'entraînement

Le joueur argentin va maintenant reprendre en douceur avec ses coéquipiers, lui qui a enfin atteint le Graal de sa carrière avec ce premier sacre en Coupe du monde au Qatar. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain ne va pas croiser Kylian Mbappé aujourd'hui puisque l'attaquant français est en congés avec Achraf Hakimi après avoir repris très rapidement suite à la défaite face aux Argentins. Les deux hommes devraient se revoir dans quelques jours.

Messi devrait être trop court pour le 32e de finale de la Coupe de France vendredi soir mais il pourrait bien faire son retour à la compétition mercredi prochain lors du match de Ligue 1 face au SCO d'Angers. Pour cela, il devra retrouver rapidement des sensations à l'entraînement, lui qui est cependant sur un nuage depuis le 18 décembre dernier.