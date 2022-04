Souvenez-vous. Thiago Motta a composé entre 2013 et 2016, avec Marco Verratti et Blaise Matuidi, probablement le meilleur milieu de terrain du PSG depuis l'arrivée de QSI en 2011. Sous les ordres de Laurent Blanc, l’international italien d’origine brésilienne a eu aussi le temps d’observer les méthodes de l’entraîneur français et commencer sa formation de futur technicien.

Dans la short-list du PSG ?

Aujourd’hui sur le banc de La Spezia (Serie A), Thiago Motta accompli un travail reconnu par les spécialistes du Championnat d’Italie. Une rumeur l’envoie même à Paris comme un des candidats potentiels pour succéder à Mauricio Pochettino.



« Je ne pense pas au Paris Saint-Germain, je travaille pour la Spezia et je suis très heureux ici », a réagi l’entraîneur de 39 ans, vendredi soir après la défaite de son équipe devant l’Inter (1-3, 33e journée).