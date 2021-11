Sergio Ramos a enfin fait ses premiers avec le maillot du Paris Saint-Germain. Dimanche dernier, sur la pelouse enneigée de l'AS Saint-Etienne, le champion du monde espagnol a rendu une copie presque impeccable, se distinguant notamment par sa qualité de relance et son âpreté dans les duels. Interrogé sur ce retour, Mauricio Pochettino n'a pas caché avoir été impressionné par la force de caractère de son défenseur.



Ramos en impose



"Nous savons ce qu'il peut amener à l'équipe, bien-sûr. Il n'y a pas besoin de décrire qui est Sergio Ramos parce que tout le monde le connait. Son caractère, il l'a apporté tout de suite", a expliqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans des propos accordés à PSGTV, avant d'évoquer la concurrence en défense centrale devant la presse. "La concurrence en défense est saine. On a Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Ramos, Diallo… Il y a beaucoup de qualité. C’est une force. Il n’y a pas de concurrence directe, il y a plusieurs éléments, On prend des décisions par rapport aux matchs et aux états de forme."