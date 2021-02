PSG : Sept absents à Dijon

Le PSG ne sera, une nouvelle fois cette saison, pas au complet afin de défier Dijon, samedi dans l'optique de la 27ème journée de Ligue 1 (17h00). En effet, sept forfaits sont annoncés dans le point médical du jour. Leandro Paredes sera suspendu pour le match contre la lanterne rouge du championnat, alors que Juan Bernat est toujours dans une optique de guérison suite à son opération du genou et que Neymar est dans un cas assez similaire, concernant sa blessure aux adducteurs.

Verratti touché au pied droit à l'entraînement

Toutefois, trois absences ont été confirmées et elles étaient moins attendues : Mauro Icardi (gastro-entérite) est forfait pour la rencontre, comme Alessandro Florenzi (petite lésion à l'adducteur droit) et Marco Verratti (coup reçu au pied droit lors de l'entraînement de jeudi). Angel Di Maria, touché à la cuisse lors de la victoire à Marseille et forfait à Barcelone en Ligue des Champions, a retrouvé le goût du travail collectif et vient de réintégrer l'entraînement de groupe mais il a été considéré comme trop juste pour être dans le groupe dans l'optique de ce déplacement en Bourgogne. Pablo Sarabia et Colin Dagba sont disponibles.