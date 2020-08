PSG : Sarabia loue « la bonne ambiance » du groupe

Pablo Sarabia s'est trompé. Le joueur espagnol l'admet lui-même : il s'attendait à une équipe peu conviviale et à une vie de groupe cloisonnée en signant au PSG. En débarquant chez le champion de France à l'été 2019, Sarabia y a découvert un groupe soudé, solidaire et qui "vit bien" selon l'expression consacrée. C'est en tout cas ce qu'il a confié au site officiel du PSG ce lundi.

"Je m'attendais à une équipe orientée vers l'individu"

"Je l’ai déjà dit, quand je suis arrivé ici, je m'attendais à un type d’équipe différent, un peu plus orienté vers l’individu. Mais c’est tout le contraire! Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une vraie équipe, des gens sympas et de bons coéquipiers. En tant qu’équipe, nous avons pu développer une bonne cohésion. C’est une partie très importante de la formation d'un bon groupe car dans les bons et les mauvais moments, il faut montrer que l’on est unis", a-t-il reconnu.



Pablo Sarabia, qui pourrait être titulaire face à l'Atalanta ce mercredi 12 août en quarts de finale de C1, affirme que l'état d'esprit parisien est très prometteur avant ce choc déterminant pour la saison francilienne. "C’est une belle opportunité. Nous allons essayer d'en faire une réalité, et de faire l'histoire du Paris Saint-Germain. Je pense que le moment est idéal pour le faire. Nous sommes focalisés là-dessus depuis un certain temps maintenant. Nous devrons être prêts. On va étudier à fond notre adversaire et bien performer pour pouvoir entrer dans l'histoire. Je pense que nous sommes prêts pour ce match qui est très important. On est vraiment motivés."