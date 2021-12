PSG : Ramos encore absent face à Monaco ?

Un seul match joué avec le PSG depuis son arrivée en juillet



Si l'entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino, devrait donner quelques nouvelles dès samedi à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, l'optimisme ne semble pas de rigueur sur le dossier. En effet, le défenseur central espagnol n'a pas participé à l'entraînement collectif de jeudi mais également de ce vendredi, comme expliqué par Le Parisien et L'Equipe, se contentant de séances individuelles.Alors, forcément, l'hypothèse d'un nouveau match manqué par le natif de Camas prend de plus en plus d'ampleur. L'ancien capitaine du Real Madrid, qui n'a joué qu'une seule rencontre avec le PSG face à l'AS Saint-Étienne le 28 novembre dernier, a depuis raté trois matchs consécutifs face à Nice, Lens, puis Bruges. Le joueur a été touché par une "fatigue musculaire" au niveau du mollet suite à son match contre les Verts.Avant la victoire du PSG contre le Club Bruges en Ligue des Champions, mardi soir, Mauricio Pochettino avait expliqué que l'absence de Ramos était un choix planifié par le club., avait clamé le coach argentin. En plus du cas de Ramos, incertain, le leader de Ligue 1 devra composer sans Neymar (cheville) et Draxler (ischios). Nuno Mendes, touché face à Bruges, est lui incertain et pourrait être remplacé par Juan Bernat, qui n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions.(L'Equipe) : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Wijnaldum, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Di Maria.