Comme c'est désormais redevenu la routine, les joueurs du Paris Saint-Germain passent régulièrement des tests Covid. Ce fut encore le cas ce week-end à l'heure des retrouvailles et du premier entraînement de l'année 2022 organisé ce samedi. Sur l'ensemble des joueurs testés, quatre ont été signalés positifs et ont été placés à l'isolement. Un membre du staff est également concerné.



Le club parisien n'a toutefois pas révélé l'identité des joueurs en question dans son communiqué, préférant indiquer que "les personnes concernées sont soumises aux protocoles Covid en vigueur". Cette nouvelle ne concerne a piori pas Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Keylor Navas puisque les trois hommes étaient bel et bien présents à l'entraînement samedi, tout comme Presnel Kimpembe.

À Vannes ce lundi

Ce lundi à 21h, le Paris Saint-Germain ira affronter les amateurs de Vannes pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Malgré l'absence des quatre mystérieux joueurs positifs, le club parisien partira très largement favori.