PSG : Pour Giuly, voir Messi à droite, c'est "un peu bizarre"

"Même le plus grand joueur du monde a besoin d'un temps d'adaptation"

. Arrivé en août dernier du côté du Parc des Princes, le sextuple Ballon d'Or ne parvient pas, jusqu'ici, à démontrer son immense talent avec régularité. Curieusement, en Ligue 1, son bilan n'a pas encore été débloqué car le numéro 30 du club francilien a inscrit l'intégralité de ses réalisations en Ligue des Champions (contre Manchester City et Leipzig). Après le Classique face à l'OM (0-0) lors duquel il n'a que trop peu peser, les premiers doutes commencent à poindre concernant son positionnement sur le terrain.Ancien coéquipier de Messi au Barça, celui qui l'a vu éclore et prendre sa place, Ludovic Giuly, s'est confié dans un entretien accordé au Parisien. Pas nécessairement très inquiet quant au rendement actuel du capitaine de l'Albiceleste, il a pointé le besoin d'intégration dans les facteurs à prendre en considération. "D’un simple point de vue statistique, ça peut être considéré comme une surprise., a rappelé l'ancien international tricolore.Surtout, Giuly a mis en exergue la position de Messi, aligné sur la droite, dans un rôle d'ailier qui ne repique que trop peu dans l'axe, et paraît parfois très isolé du jeu et donc des connexions potentielles avec ses coéquipiers. Face à Marseille, par exemple, c'est Neymar qui a pris la position de numéro 10, avec un succès très relatif vu la prestation du Brésilien.. Aujourd’hui, à droite, c’est compliqué, il faut avoir les cannes, revenir… Leo pour qu’il soit plus explosif, il faut se servir de sa vision du jeu et de sa patte", a expliqué Giuly. Face à Lille, vendredi au Parc des Princes à l'occasion de la 12ème journée de Ligue 1 (21 heures), Mauricio Pochettino va-t-il opérer à un changement tactique concernant son compatriote ?