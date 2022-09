PSG : Pour Galtier, Neymar est indispensable défensivement

"Sur les trois, on s'aperçoit que 'Ney' peut être ce joueur qui a le meilleur repli défensif", a noté le technicien en conférence de presse. Interrogé sur les consignes qu'il pouvait donner à Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar pour assurer le premier pressing, Galtier a assuré qu'"ils ont tous les trois un vécu du très haut niveau" et "la capacité de prendre des décisions sur le terrain".

Galtier n'oublie pas les deux autres

Mais les deux autres membres de la "MNM" assurent leur part aussi, a-t-il souligné. "Kylian maintient toujours une grosse pression sur la défense adverse", a ajouté Galtier, insistant sur la pression pesant sur un "défenseur quand vous avez Kylian qui rôde".

Enfin, "Leo est dans un registre totalement différent, a expliqué le technicien, il est toujours bien placé pour recevoir le ballon. Avec lui, le ballon est très rarement perdu et après, il déclenche une attaque".