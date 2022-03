PSG : Pour Cafu, Neymar peut "encore prétendre au Ballon d'Or"

L'association Mbappé-Neymar-Messi considérée comme la plus forte du monde

A l'occasion de l'annonce des trophées Laureus du sport - des récompenses sportives internationales décernées chaque année à des athlètes, toutes disciplines confondues - le Brésilien Cafu a abordé l'actualité du football mondial. Et notamment le cas de son compatriote, Neymar, qui a déjà mis en avant le thème de son usure mentale. "2022 ? Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je l'envisage ainsi parce que je ne sais pas si j'aurai encore la force mentale pour continuer à jouer au football", disait-il auprès de DAZN en octobre 2021. Aux yeux de Cafu, la situation est complexe, mais il a confié son optimisme de voir le numéro 10 de la Seleção et du PSG encore au sommet, plutôt sur le court terme., a-t-il assuré, dans des propos rapportés par le Parisien.N'oubliant pas de rappeler que le thème de la pression était important, celui qui totalise 142 sélections avec le Brésil a mis en exergue l'impact de l'enchaînement des matchs de haut niveau comme un possible facteur d'usure. "Mais arrive un moment où il joue moins bien et où le corps souffre parce qu’il est fatigué. Et c’est complètement logique. Cela reste un gamin., a confié Cafu.Le cas de Kylian Mbappé a aussi été abordé par l'ancien latéral de l'AC Milan. En fin de contrat avec le PSG au terme de la saison, le champion du monde 2018 pourrait quitter le club de la capitale (très probablement pour rejoindre le Real Madrid, ndlr). Dans ce cas, est-ce que Neymar (sous contrat jusqu'en 2025) devrait, lui aussi, partir afin de remporter le Ballon d'Or ? Pour Cafu, cela reste un raisonnement simpliste : "Si Mbappé devait quitter le PSG, ce que j’ignore, ce serait trop facile de dire que Neymar doit aussi s’en aller. Déjà, il y a des contrats qui doivent se respecter., a glissé le Brésilien.