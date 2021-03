PSG : Pochettino veut voir Mbappé rester

L'avenir, Mauricio Pochettino désire le construire avec la présence de Kylian Mbappé dans son effectif. Ce vendredi en conférence de presse, avant le déplacement à Brest (samedi, 16èmes de finale de la Coupe de France), le technicien argentin du PSG l'a affirmé. "Avec Kylian, on a une relation naturelle. Notre relation est bonne depuis deux mois. Cela ne fait aucun doute que le club et moi-même voulons qu'il reste. C'est un joueur sur lequel on compte beaucoup mais c'est une décision qui doit être prise des deux côtés. On espère qu'il pourra rester plusieurs années au Paris Saint-Germain", a-t-il glissé à propos du champion du monde 2018, dont le contrat expirera en juin 2022.

Incertitude maintenue pour un retour éventuel de Neymar contre le Barça

Alors que la rencontre face à Brest sera la dernière avant les retrouvailles avec le FC Barcelone, mercredi en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le natif de Murphy a donné des nouvelles de Neymar, qui ne sera pas dans l'effectif pour le déplacement en Bretagne. "Il ne sera pas là demain mais on est très content de son évolution. On verra dans les jours à venir s'il peut faire partie du groupe contre Barcelone", a assuré Pochettino. Touché face à Caen, le 10 février dernier, d'une blessure aux adducteurs, le numéro 10 du PSG n'a plus joué depuis et a repris l'entraînement de façon partielle avec le groupe.