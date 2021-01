Kylian Mbappé connait actuellement un grand passage à vide à Paris. Il peine à se montrer efficace et aligne également des prestations décevantes au sein de l’attaque francilienne. Une productivité qui ne lui ressemble pas et qui lui a déjà valu de sévères critiques dans les médias. Certains observateurs demandent même à ce qu’il soit écarté du onze de départ afin qu’il puisse se remettre en question et revenir à des choses plus simples.

Mbappé, un joueur « très important » pour le PSG



L’intéressé ne semble pas trop prêter attention à ses critiques extérieures. Et s’il venait à douter, il pourra toujours compter sur l’appui de ses coéquipiers et aussi celui de son coach. Ce vendredi, Mauricio Pochettino s’est d’ailleurs exprimé en conférence de presse pour dire à quel point il était satisfait de son attaquant. "Je suis très content avec son rendement, a-t-il lâché d’emblée aux journalistes. C'est un joueur très important pour nous. Il fait de gros efforts pour l'équipe. Je suis heureux pour ses efforts et son implication contre l'OM ».



Mbappé n’a toujours pas marqué en 2021. Face à Brest et contre Marseille, il n’a même cadré aucune de ses tentatives. Une réalité que ne pouvait pas occulter son entraineur. Mais, ce dernier ne s’en inquiète pas outre-mesure. « Il y a des choses à améliorer et à travailler mais je suis satisfait de son match et de son rendement. Les gens attendent toujours beaucoup de lui mais je suis très content de ce qu'il fait et les buts vont arriver vite », a-t-il assuré.

Pas de problème physique pour Mbappé

Parmi les raisons qui sont avancées pour expliquer la petite forme de Mbappé, c’est son état physique. L’ancien monégasque ne serait pas au mieux sur ce plan-là, à cause de l’enchainement des matches, des blessures qu’il a pu contracter et du manque de repos dont il a bénéficié. Appelé à en dire plus concernant l’état de son joueur, Pochettino a préféré rester discret. « Il y a plein de mythes concernant la gestion physique des joueurs. Ce sera notre décision et on prendra la meilleure décision pour chaque joueur. Ce sera un choix pris avec le staff médical, avec toutes les informations. Kylian est en condition, il vient de jouer trois matchs. Le fait de marquer des buts viendra avec le temps je n'en doute pas. Mais nous prendrons les décisions dans le privé, je n'aime pas en parler en public», a révélé le coach francilien.