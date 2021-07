Le PSG disputait ce mercredi son troisième match amical de l'été, avec au menu une courte victoire contre les Allemands d'Augsbourg, acquise vers la toute fin des débats. Et Mauricio Pochettino, le coach parisien, s'est une nouvelle fois largement appuyé sur les jeunes du centre de formation. Confronté aux très nombreuses absences parmi les cadres, le coach argentin a évoqué celle de la nouvelle recrue espagnole Sergio Ramos.

"Ils nous manquent"

"Pour le moment, Sergio Ramos ne peut pas jouer, on va suivre l'évolution cette semaine. Peu à peu, les autres internationaux vont revenir, c'est important de les retrouver après une longue saison. La récupération est importante. Ils nous manquent, on espère les retrouver rapidement. Demain, on attend Mbappé et Wijnaldum", a ainsi confié l'entraîneur parisien au micro de beIN SPORTS.