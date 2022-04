PSG : Pochettino se voit rester l'an prochain... avec Mbappé

D'ordinaire très neutre face à la presse, Mauricio Pochettino a surpris ce jeudi. En effet, avant d'affronter Strasbourg ce vendredi lors de la 35eme journée de Ligue 1 (21h), l'Argentin a évoqué plusieurs sujets très importants en cette fin de saison. « L'équipe a atteint son objectif collectif, en obtenant le titre. Maintenant, il y a des objectifs individuels à aller chercher et oui, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour que tout le groupe aide Kylian (Mbappé). Il pourra compter sur le soutien de tous », a expliqué dans un premier temps l'intéressé.

Par la suite, alors que son avenir et celui de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin, sont encore très incertains, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a confié qu'il se voyait encore au club la saison prochain, tout comme l'attaquant français. Il a d'ailleurs estimé cette possibilité à « 100 %, dans les deux cas », lors de la conférence de presse. Des propos qui vont évidemment faire réagir, notamment en ce qui concerne le champion du monde, fortement convoité par le Real Madrid.

« On ne sait jamais ce qui peut se passer »



Forcément, Pochettino a été relancé à ce sujet et a alors donné son avis. « C'est ce que je ressens aujourd'hui, ce que je perçois. Dans le foot, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer (pour Mbappé). (...) Ma situation personnelle ? Il n'y a pas eu de discussion en dehors de celles que nous avons d'ordinaire. On a une relation naturelle. On communique sur différents thèmes qui dépendent des circonstances et du moment, a par la suite déclaré l'Argentin, dans des propos repris par L'Equipe.

Mais la relation est normale, naturelle, bonne. On continue de travailler, toujours, comme on l'a toujours fait. (...) Il y a beaucoup de choses qu'on a apprises durant cette saison et demie. On transmet tout ça à la direction du club car ça permettra d'utiliser cette expérience pour être encore meilleurs à l'avenir. » En attendant, les dirigeants parisiens vont devoir rapidement régler ces deux dossiers pour préparer au mieux la saison 2022-23.