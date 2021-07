PSG - Pochettino : "Préparer le Trophée des Champions"

⌛️ C'est terminé sur ce score de parité (2-2)

Les Parisiens seront parvenus à recoller au score à deux reprises !#PSGSFC pic.twitter.com/P6uy8jnPMs

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 27, 2021

Avec Danilo, Wijnaldum, Kimpembe et Mbappé face à Lille ?

Pour son dernier match de préparation, le PSG a su terminer par un match nul face au FC Séville (2-2). Menée au score à deux reprises, l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino a su répondre grâce à des réalisations de Mauro Icardi et Kenny Nagera."Je pense que c'était un très bon match, très disputé. Séville est l'une des meilleures équipes d'Espagne. C'est une équipe qui se prépare elle aussi à jouer en Ligue des Champions. Je pense que c'était un très bon match et je suis content de la performance de l'équipe., mais je suis content. Pour les jeunes, c'était une très bonne expérience contre une très bonne équipe. Et bien sûr, nous pensons maintenant à être prêts et à préparer le Trophée des Champions contre Lille", a commenté le technicien argentin.Alors qu'il n'a pas encore eu la totalité de son groupe à disposition, et que les Sud-Américains sont encore en vacances, il a espéré pourvoir compter sur quelques renforts pour le premier match officiel de la saison 2021-2022. "Nous devons attendre des joueurs qu'ils soient en forme et ne prendre aucun risque sur leur condition physique. Pour l'avenir et pour la saison, il va être très important pour eux de se préparer au mieux.. J'espère qu'ils pourront aider l'équipe dimanche dans une compétition que nous voulons gagner", a clamé Pochettino.