PSG : Pochettino juge l'équipe loin de son "potentiel maximal"

"Nous voulons gagner toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés"

Dans l'optique de la 34ème journée de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse de Metz, samedi (17 heures). Engagé dans une course au titre toujours dominé par Lille, leader avec un point d'avance,a indiqué Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse alors que le Brésilien revient d'une blessure aux adducteurs et a pu s'entraîner avec le groupe jeudi et ce vendredi.S'attendant à un match difficile face à Metz qu'il a jugé comme "une équipe bien organisée", l'ancien entraîneur de Tottenham a également exprimé sa vision sur les progrès du PSG, depuis sa prise de fonction survenue en janvier dernier.. Notre idée est de toujours s'améliorer et d'évoluer. Nous voulons être meilleur à chaque match. Nous allons entrer dans la période la plus importante de la saison, et nous voulons gagner toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés", a affirmé le natif de Murphy.Avant de recevoir Manchester City, mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Pochettino a également souligné l'importante de sa gestion, afin de mobilier l'ensemble de ses joueurs.. Nous jouons tous les trois jours, et je pense que dans ces circonstances tous les joueurs sont importants et doivent être au niveau pour que nous puissions jouer et espérer gagner les trois compétitions que nous voulons gagner."