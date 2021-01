PSG : Pochettino entretient le mystère pour Neymar et Mbappé

Pas de polémique sur les déclarations de Villas-Boas

Mercredi soir au Stade Bollaert se disputera le Trophée des Champions entre le PSG et l'OM (21 heures). Le club francilien pourrait remporter son huitième titre consécutif dans ce tournoi, à la condition de s'imposer contre l'équipe dirigée par André Villas-Boas. En conférence de presse, ce mardi, Mauricio Pochettino a parlé de divers sujets, alors qu'il pourrait possiblement s'offrir son premier trophée comme entraîneur depuis le début de sa carrière. En effet, il est parvenu à atteindre la finale de la Coupe de la Ligue avec Tottenham (2015) et celle de la Ligue des Champions (2019), sans gagner."La motivation est grande. C'est un match spécial face à Marseille. Je sais ce que cela signifie. C'est une fierté de représenter le club pour ce type de match. Au-delà d'un titre, c'est la fierté qui compte. Il faut tout faire pour gagner ce match et on sait que si on gagne il y aura un trophée au bout", a-t-il expliqué avant cette rencontre. Il pourra notamment compter sur le retour de Neymar , comme il l'a confirmé., a expliqué l'entraîneur argentin du PSG.Par ailleurs, il n'a pas voulu polémiquer suite aux propos de son homologue, André Villas-Boas, qui a affirmé que la Ligue 1 était le "championnat le plus déséquilibré du monde" . "J'ai beaucoup de respect pour tous mes collègues. J'ai une très bonne relation avec André. On a la particularité tous les deux d'avoir entraîné Tottenham. Il est depuis plus longtemps que moi en France (à l'OM depuis 2019, ndlr) donc il connaît mieux la L1., a commenté l'ancien coach des Spurs.