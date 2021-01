PSG : Pochettino doit déjà composer avec les absents

Pour la 18ème journée de Ligue 1, mercredi soir (21h), le PSG se rendra au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. Le premier match d’un entraîneur est le nouveau point de départ d’un projet. Mauricio Pochettino n’a pas toutes les cartes en main pour relever ce défi car nombre de ses stars se sont blessées, et pas des moindres. Le site officiel du PSG a dévoilé, ce mardi, un point médical dans lequel on constate notamment le forfait de Neymar.

Pochettino pourra compter sur deux retours

Tout comme son prédécesseur, le tacticien argentin devra, face à Saint-Étienne, composer une équipe qui ne comportera pas certains cadres de l’effectif parisien. L’infirmerie parisienne ne désemplit pas ; ce sont encore 9 joueurs qui assisteront au 18ème match de ligue 1 depuis leur canapé. Les deux rescapés, finalement disponibles demain soir, sont : le milieu de terrain Pablo Sarabia et le défenseur central Abdou Diallo.

Et devra composer avec 9 absents

Les Bleu et Rouge ne pourront compter sur les talents de Neymar, blessé à la cheville, tout comme le défenseur droit italien Alessandro Florenzi. Les Français Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa, tout comme leur coéquipier Danilo Pereira, souffrent de douleurs aux ischios-jambiers, mais retrouveront le chemin de l’entraînement dans le courant de la semaine. Comme l’indique le site officiel parisien, Mauro Icardi, blessé aux adducteurs depuis la mi-décembre, a repris l’entraînement collectif quand Leandro Paredes, touché à la hanche, a entamé une préparation individuelle. Enfin, Juan Bernat, indisponible à cause de son genou, est encore en convalescence quand le Brésilien Rafinha a été testé positif au Covid-19. Sacrée début d’année 2021 pour l’entraîneur argentin, qui aura l’opportunité d’essayer une composition portée par Marco Verrati au poste de numéro 10.