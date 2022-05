Après des passages infructueux du côté de Southampton, de l'Espanyol et de Tottenham, Mauricio Pochettino est finalement arrivé à ses fins en remportant pour la première fois un titre en tant qu'entraîneur. Grâce au dixième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1, l'Argentin a enfin pu savourer un tel évènement. Mais pas complètement cependant, la faute à l'attitude d'une partie des supporters parisiens.



Dans un entretien accordé à Europe 1, Mauricio Pochettino a expliqué ce qu'il ressentait face à la situation. "Ce n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Nous avons connu des matchs au Parc des Princes où vous êtes triste parce que vos fans n'encouragent pas l'équipe. C'est quelque chose qui vous affecte." Le tacticien parisien aurait largement préféré pouvoir partager sa joie avec les fans, et il espère pouvoir le faire rapidement.

"J'espère que ce sera résolu"

En attendant, c'est un sentiment de tristesse qui prédomine. "Nous avons toujours parlé de l'atmosphère ici, et cette situation me rend triste. Elle m'affecte parce que j'étais un joueur du PSG et maintenant je suis entraîneur dans ce club. J'espère que ce sera résolu." Après une saison décevante malgré le titre de champion, pas sûr que les choses changent d'ici le mois de juin.