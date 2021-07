PSG : Pochettino a apprécié la manière contre Augsbourg

🎙 #PSGFCA

Gueye heureux d'avoir porté le brassard

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé face à Augsbourg grâce à une réalisation de Julian Draxler et un but contre son camp de Gouweleeuw (2-1). Une bonne réaction alors que lors de sa sortie antérieure, le club francilien avait été tenu en échec par Chambly (2-2). Au micro de PSG TV, Mauricio Pochettino a affiché sa satisfaction générale suite à la performance de ses joueurs, surtout dans la préparation.. C'est toujours mieux quand on gagne parce que nous aimons la compétition. Mais je suis aussi content de l'implication des joueurs. Bien sûr, nous avons encore du travail parce que ce n'est que le début de la saison et il y a beaucoup de choses à améliorer. Pour les jeunes, c'est particulièrement important d'avoir ce genre d'expériences, parce que disputer un match contre une équipe de Bundesliga comme Augsbourg leur permet d'apprendre. Et bien sûr pour les joueurs plus âgés, c'est important de travailler la forme et de s'améliorer jour après jour", a-t-il expliqué.Le milieu de terrain Idrissa Gueye, titularisé dans l'entrejeu aux côtés de Dina Ebimbe, a pris la même lignée que son coach, lui qui avait par ailleurs le brassard au bras. "Je félicite les jeunes qui ont intégré l'équipe, ils font du bon boulot, ils sont à l'écoute et font les efforts qu'il faut pour bien représenter le PSG. Le plus important, c'était de travailler physiquement, de courir, de répéter ce qu'on a fait tactiquement. Et c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui et avec la victoire on est récompensés à la fin., a-t-il assuré. Dans sa préparation, le PSG affrontera le Genoa, samedi (19 heures), puis le FC Séville, le 27 juillet (20 heures), avant la reprise officielle de la compétition, prévue le 1er août à l'occasion du Trophée des Champions face à Lille.