PSG : plus qu'ambitieux, Mbappé prévient en vue de la fin de saison

De quoi sera faite la fin de saison du Paris Saint-Germain ? Pour l'heure, personne ne peut répondre à cette question mais hier soir, le club parisien a continué de rester invaincu en cette saison 2022-2023 suite à un succès arraché dans les dernières secondes face au RC Strasbourg (2-1). Le club de la capitale a pu remercier son génie Kylian Mbappé, auteur du penalty gagnant après l'avoir obtenu. L'attaquant des Bleus, déjà de retour sur les pelouses de Ligue 1 après la finale du Mondial 2022 le 18 décembre dernier, a pris la parole en zone mixte pour parler de la raison de ce retour si rapide mais aussi pour afficher ses ambitions débordantes. Mbappé compte bien rafler tous les trophées avec le PSG et il l'a clairement fait savoir, prévenant la Ligue 1 mais aussi l'Europe.

Mbappé prévient l'Europe

"On a échangé durant toute la Coupe du monde avec le coach (Christophe Galtier) et la direction pour savoir ce qui était le mieux pour l’équipe et pour moi. On a parlé avant la finale et j’avais dit que je reviendrais, quel que soit le résultat, parce que je me sentais bien. Je voulais continuer à jouer, je ne voulais pas aller en vacances tout de suite. On a des matchs importants. Le coach m’a dit ‘pas de soucis’ et j’ai été aligné (contre Strasbourg). Peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG c’est autre chose et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale", a balancé un Mbappé qui veut oublier l'immense déception causée par la finale perdue en Coupe du monde face à l'Argentine de Lionel Messi. Un Messi que va bientôt retrouver Mbappé et avec cette folle doublette, Paris pourra avoir le sourire. Les défenses adverses moins...