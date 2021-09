PSG : Phil Collins de retour au Parc des Princes

C'est une victoire pour les nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Une semaine après l'annonce du club parisien du retrait du célèbre "Who Said I Would" de Phil Collins, au profit d'un morceau de DJ Snake, celui-ci a rétropédalé et a annoncé vendredi que les joueurs seraient de nouveau accueillis par la musique de l'artiste anglais dès le match de dimanche face à l'Olympique Lyonnais.



Sur les réseaux sociaux, le club de la capitale française a posté un message : "Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche. En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne."

