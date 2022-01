PSG : Pauleta "très content" de voir Mbappé le surpasser

"Voir Kylian battre tous ces records, c'est une énorme fierté pour moi"



Retraité depuis 2008, Pedro Miguel Pauleta jouit d'une cote de popularité conséquente auprès des supporters parisiens. Dimanche, il était présent au Parc des Princes afin d'assister à la victoire du PSG face à Reims (4-0). Élément central du club de la capitale entre 2003 et 2008, l'ancien attaquant est aujourd'hui le quatrième meilleur buteur dans l'histoire du club, avec un total de 109 réalisations en 211 matchs. Dans la hiérarchie, l'aigle des Açores est devancé par trois joueurs : Edinson Cavani (200 buts), Zlatan Ibrahimovic (156) et Kylian Mbappé (151). Loin de s'offusquer de sa position, l'ancien élément des Girondins de Bordeaux a mis en avant son honneur :Je suis tout simplement très content de me voir dans ce classement, c’est magnifique, et ça veut dire qu’on a tous fait quelque chose pour le club et c’est ça le plus important", a-t-il avoué à l'émission Kick OFF, dans des propos retranscrits sur le site officiel du PSG.Touché par le fait de revenir sur la pelouse du Parc des Princes, "un stade spécial" à ses yeux, Pauleta a salué les prestations réalisées par Kylian Mbappé. Le 16 février 2021, avec son doublé contre le Barça en Ligue des Champions, le natif de Bondy a dépassé Pauleta au classement des buteurs de l'histoire du PSG, une source de fierté aux yeux de l'ancien buteur du club francilien. "J’ai eu la chance de jouer avec Cristiano Ronaldo, et il n’avait que 18 ans quand il a débuté avec la sélection., a-t-il commenté.Alors que la deuxième partie de saison du PSG va connaître une accélération dans les prochaines semaines, et notamment le huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid (15 février et 9 mars), Pauleta a confié ses attentes à l'égard de Mbappé, auteur de 10 buts en Ligue 1 et 4 dans la reine des compétitions de clubs., a affirmé Pauleta à propos du numéro 7, en fin de contrat en juin prochain.