PSG : Pastore se confie sur l'arrivée de Messi

Lionel Messi sous le maillot du PSG, c'est une réalité depuis quelques mois maintenant, et les débuts du sextuple Ballon d'Or, effectués sur la pelouse de Reims, le 29 août dernier (0-2). Quelques jours plus tôt, le 14 août, en marge du match remporté contre Strasbourg (4-2), Messi avait été présenté au public du Parc des Princes, comme les autres recrues (Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos). Alors en instance de départ de l'AS Rome, Javier Pastore était présent dans son ancien jardin, lui qui a évolué au PSG de 2011 à 2018, parvenant à devenir un joueur très apprécié par le public."J’ai été un peu surpris (de sa signature au PSG, ndlr) parce que je pensais sincèrement qu’il allait rester à Barcelone. Quand la nouvelle est sortie qu’il ne pouvait pas rester, je savais déjà que l’unique équipe qui pouvait le prendre, c’était le PSG. Pas seulement pour l’argent, mais aussi pour la ville, la qualité de vie et beaucoup de choses., a commenté Pastore lors de l'émission 'Rothen s’enflamme'.Interrogé sur les capacités de Messi à faire la différence, à 34 ans, Pastore n'a pas montré la moindre trace de doute, s'appuyant notamment sur le but inscrit par le natif de Rosario face à Manchester City, son premier et unique avec le PSG, le 28 septembre dernier en Ligue des Champions (2-0). "Ce sont des joueurs qui transmettent quelque chose même en les regardant. Il n’y en a pas beaucoup comme ça.Il peut faire la différence tout seul. Même s’il a 35 ans (34, ndlr), on continue de voir qu’il peut faire la différence", a affirmé le natif de Cordoba. Mobilisé avec l'Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Messi affrontera le le Pérou, dans la nuit de jeudi à vendredi (1 heure 30). Si il manquera la rencontre face à Angers, vendredi en Ligue 1, il sera de retour pour le rendez-vous de Ligue des Champions, mardi face à Leipzig au Parc des Princes (21 heures).