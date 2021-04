PSG - Pas de Navas face aux Verts !

Tout juste remis de son exploit et de sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions obtenue face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain retrouve le championnat ce dimanche, avec la réception de Saint-Etienne. Un match que les Parisiens vont disputer sans leur gardien de but titulaire puisque Keylor Navas est contraint de déclarer forfait.

Mauricio Pochettino devra donc se passer de son gardien vedette, laissé en soins en raison de douleurs à l'épaule. Le calendrier infernal du PSG ne permet pas au coach argentin de prendre le moindre risque avec l'un de ses joueurs majeurs. Le tacticien parisien devra par ailleurs se passer des services de Marquinhos et Abdou Diallo, tous deux blessés. Pas non plus de Leandro Paredes, Idrissa Gueye, et surtout de Neymar, suspendus.

Pochettino : “Keylor est un des meilleurs gardiens du monde”