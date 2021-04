C'est un tournant décisif que le Paris Saint-Germain s'apprête à prendre dans le long marathon de sa saison. Après un probant succès à Lyon (4-2) pour récupérer le fauteuil de leader juste avant la trêve, les champions de France vont se frotter à leur dauphin lillois avant de retrouver le Bayern en Ligue des Champions. Un grand col que Leandro Paredes aborde avec les crocs.

"Les équipes sont plus fortes cette saison"

Dans un entretien retranscrit sur le site officiel du Paris Saint-Germain, l'international argentin a redonné un peu de relief aux conquêtes domestiques, trop souvent banalisées dans l'inconscient collectif. « Les équipes sont plus fortes cette saison, elles se sont toutes améliorées dans tous les domaines, a-t-il rappelé. Ce sont des formations très compétitives, et il y a de très bons joueurs dans ces équipes de tête. C'est pour cela que le championnat est difficile à gagner. Cela donne un peu de plus de suspense, tant mieux pour le football, tant mieux pour les supporters. Il faudra être à notre meilleur niveau pour cette dernière ligne droite ». Un message que Julian Draxler, Mauro Icardi ou même Neymar ont tous fait passer récemment.



Paredes assure qu'il "se sent bien" après une trêve salutaire en France pour lui et les autres Sud-Américains de l'effectif. Plaque tournante du milieu parisien, l'Argentin s'attend à une opposition coriace contre le LOSC, samedi (17 heures). « Ce sera forcément un match difficile à négocier. Nous allons affronter une équipe qui joue un bon football, qui sait bien défendre et qui obtient de bons résultats à l'extérieur. Ce sera le choc entre les deux leaders, il faudra donc bien se préparer pour cette rencontre qui est très importante. »



Viendra ensuite le temps de se projeter sur le Bayern, avec une première manche que Leandro Paredes, suspendu, regardera avec l'adrénaline d'un supporter...