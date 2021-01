PSG-OM : Neymar sur le banc, Mbappé titulaire

Icardi en numéro neuf avec le PSG

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille aura l'opportunité de gagner un premier titre depuis 2012 face au PSG, à l'occasion du Trophée des Champions qui se disputera au Stade Bollaert-Delelis de Lens, à 21 heures. En face, le club francilien s'avance avec quelques certitudes affirmées dans ce tournoi, car il l'a remporté à sept reprises consécutives depuis 2013 et pourrait réaliser la passe de huit. Pour cette rencontre forcément spéciale après le succès de l'OM au Parc des Princes, le 13 septembre dernier en Ligue 1 (0-1), les compositions sont tombées.Ainsi, le club francilien évoluera avec Kylian Mbappé en tant que titulaire, et Neymar débutera sur le banc des remplaçants. Mauricio Pochettino a également pris la décision d'aligner Mauro Icardi en tant que numéro neuf ; soutenu par Angel di Maria et Marco Verratti. Ce dernier devrait évoluer en numéro 10.En face, André Villas-Boas alignera un onze relativement classique afin de tenter de remporter un titre, tant espéré par les supporters marseillais avec les présences de Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin sur le plan offensif.: Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Paredes, Herrera - Mbappé, Verratti, Di Maria - Icardi.: Mandanda - Sakai, González, Caleta-Car, Nagatomo - Gueye, Kamara, Rongier - Thauvin, Radonjic, Payet.