Touché aux adducteurs, Neymar n’a pas participé au large succès de son équipe parisienne au Camp Nou, à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et il n’est plus apparu sur un terrain depuis, laissant planer le doute quant à sa participation à la seconde manche de cette confrontation. Mais, les dernières nouvelles émanant du Camp de Loges le concernant sont plutôt rassurantes.

Neymar effectuera une séance complète lundi



L’international brésilien a bien travaillé ces derniers jours avec son kiné personnel, Rafael Martini. Selon L’Equipe, il n’est plus considéré comme étant un élément à l’infirmerie. Comme il a pu le montrer lui-même sur les réseaux sociaux à travers quelques clichés, la star parisienne a retrouvé ses sensations physiques et ne semble plus souffrir d’aucune gêne apparente.



Jeudi, « Ney » était d’ailleurs présent au centre d’entrainement. Il a participé au début de la séance, qui a été réservé aux joueurs n’ayant pas pris part à la rencontre contre Bordeaux la veille (1-0). Ensuite, il a suivi un programme aménagé avec d’autres joueurs de retour de blessure, tels que Marco Verratti. Si tout se passe bien, il pourra effectuer une séance complète en début de semaine prochaine. Bien sûr, sa participation contre Brest, samedi en 16e de Coupe de France, est exclue. Et pour le staff francilien, il n’est pas question de prendre le moindre risque le concernant.