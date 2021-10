PSG : Neymar apte face à l'OM ?

Un dernier match avec le PSG lors d'une défaite à Rennes

Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire", avait-il assuré.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏾❤️⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/dQJypAOK2q

— Neymar Jr (@neymarjr) October 14, 2021

Neymar pourra-t-il être en condition physique de jouer face à l'OM, dimanche sur la pelouse de l'Orange Vélodrome à l'occasion du match de clôture de la 11ème journée de Ligue 1 (20h45) ? Alors que le Brésilien n'a pas participé au succès du PSG face à Leipzig mardi en Ligue des Champions (3-2), gêné par des douleurs aux adducteurs,. Lundi, le club avait communiqué à propos du forfait de Neymar dans la reine des compétitions de clubs ; "Neymar présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale. Il devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe."Un retour qui pourrait, donc, avoir lieu à l'occasion du choc à Marseille. Cela fait un petit moment que Neymar n'a pas enfilé le maillot du PSG. La dernière fois remonte au 3 octobre sur la pelouse de Rennes, avec une défaite au final (2-0). Par la suite s'était déroulée la trêve internationale lors de laquelle il s'était montré très performant, parvenant notamment à inscrire un but et a délivré deux passes décisives contre l'Uruguay (4-1). Exempté du match face à Angers vendredi dernier (2-1), comme les autres éléments sud-américains du groupe - Marquinhos, Messi, Di Maria et Paredes - en raison de la trêve internationale à rallonge, Neymar avait tenu des propos forts peu avant ces rencontres, dans un entretien accordé à DAZN. "Son entraîneur, Mauricio Pochettino, avait pris sa défense en conférence de presse, juste avant l'opposition face à Angers, clamant que "par rapport à sa force mentale, sachant qu'il joue au football depuis tout petit et qu'il a toujours été sous le feu des projecteurs, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut prendre les choses dans leur contexte.. Un amour du football qui pourrait être mis en valeur dès dimanche face à l'OM ?