PSG : Neymar absent du groupe face à Montpellier, Navas bien présent

Le Paris Saint-Germain va affronter Montpellier mercredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 et les hommes de Christophe Galtier sont dans l'obligation de rebondir après leur match nul face au Stade de Reims dimanche soir (1-1). En échec face à des Rémois bagarreurs, le PSG est toujours dans le viseur du RC Lens et il doit absolument gagner dans l'Hérault demain. Mais pour ce match face au MHSC, le coach parisien ne pourra pas compter sur Neymar. Le Brésilien, absent de l'entraînement ce mardi matin, va manquer le déplacement dans le sud de la France étant donné qu'il est victime d'une fatigue musculaire.

Neymar absent à Montpellier

L'international auriverde, buteur dimanche et très bon face à Reims, va manquer ce déplacement et le trio de stars en attaque sera donc handicapé de sa présence. En revanche, Christophe Galtier va bien pouvoir s'appuyer sur Keylor Navas, convoqué dans le groupe. Le gardien remplaçant de Gianluigi Donnarumma, qui semble proche d'un prêt à Nottingham Forrest en Angleterre, va être du déplacement et il se pourrait donc qu'il termine la saison au PSG. Presnel Kimpembe est absent, étant toujours blessé, alors que Marco Verratti est suspendu après son rouge reçu face à Reims dimanche.