PSG : Neymar absent de l'entraînement aujourd'hui et indisponible demain soir ?

Neymar absent face à Montpellier mercredi soir ? Tandis que le Paris Saint-Germain affronte le MHSC demain soir dans l'Hérault, le Brésilien pourrait bien manquer cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1. Car il s'avère que l'Auriverde souffre d'une fatigue musculaire et qu'il est absent de l'entraînement ce mardi. Le club de la capitale a dévoilé son point médical et le buteur face à Reims dimanche soir va rester en soins pour aujourd'hui. Il va tout faire pour être présent demain soir, mais rien n'est encore sûr à ce sujet.

Très bon dimanche soir lors du match face au Stade de Reims, Neymar pourrait manquer grandement à Paris, au ralenti depuis le début d'année 2023 et qui a du mal à prendre ses distances avec Lens en Ligue 1. Tenu en échec dimanche soir face à la troupe de Will Still, le PSG doit absolument s'imposer demain soir face à Montpellier sous peine de voir Lens revenir très proche au classement. À quelques jours du 8e de finale aller face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Paris doit également se rassurer dans le jeu alors que le contenu proposé depuis le début de cette année civile n'est pas des plus enthousiastes. Presnel Kimpembe a débuté la séance du jour à part, tandis que Keylor Navas, annoncé proche d'un prêt à Nottingham Forrest, est absent de l'entraînement. Donnarumma, Letellier et Rico sont bien là concernant les autres gardiens.