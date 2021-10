Depuis l’entame de la saison, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se succèdent dans les buts du PSG. Pour l’instant, ces deux grands portiers donnent satisfaction à chaque fois qu’ils se produisent. Et, leur entraineur n’a pas à se plaindre de leur comportement puisqu’ils donnent l’impression d’accepter plus ou moins cette situation. Mais pour combien de temps encore ?

"Un jour ou l’autre, quelqu’un va craquer"

"Un jour ou l’autre l’un des deux aura accumulé trop de frustration"



Selon Jérôme Alonzo, un ancien gardien de l’équipe francilienne, la concurrence saine n’existe pas à ce poste et il y aura forcément un problème qui se présentera au cours de la saison. « Quand tu es en concurrence avec un gardien, que le mec te fait ce match-là, contre City, alors que tu as été bon avant et que tu es sur le banc au nom d’une alternance dictée par un choix qui n’est pas celui de Pochettino non plus, je peux vous dire que ça doit être quelque chose de très, très, très particulier à vivre, a-t-il commencé par confier au Parisien. Un jour ou l’autre l’un des deux aura accumulé trop de frustration en se retrouvant sur le banc après un bon match, et ça va devenir invivable ».



Alonzo, qui en son temps a vécu une rivalité comparable avec Lionel Létizi du côté du Parc, croit même deviner ce qui pourrait éventuellement mettre le feu aux poudres. « Il y aura l’interview ou le mot de trop, via l’agent, la femme ou dans le vestiaire. Parce que maintenant on va renvoyer Gigio (Donnarumma) sur le banc après le match qu’il a fait ? Vous croyez qu’il va le vivre comment ? On n’est même pas en octobre, donc là c’est la lune de miel. Mais pour les 8es, les quarts, les demies, le staff va faire quoi ? Tu vas expliquer comment ? ». Des interrogations que Pochettino serait bien inspiré d’anticiper sous peine de provoquer un clash dans le vestiaire.