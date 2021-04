PSG : Navas cadenassé jusqu’en 2024

Bien conscient d'avoir en son sein l'un des éléments clés de sa réussite, le Paris Saint-Germain a assuré ses arrières en prolongeant Keylor Navas jusqu'en 2024. Arrivé du Real Madrid en 2019, le Costaricien va donc poursuivre l'aventure du côté du Parc des Princes. Une très bonne nouvelle pour le club parisien qui s'assure un peu plus longtemps les services de l'un des meilleurs gardiens de but du monde.

Âgé de trente-quatre ans, celui qui compte quatre-vingt-douze sélections avec le Costa Rica, a donc prolongé une année de plus, puisque son contrat actuel courait jusqu'à l'été 2023. Après Angel Di Maria notamment, et en attendant que Neymar (et peut-être Kylian Mbappé) accepte lui aussi de poursuivre à Paris, Keylor Navas va donc continuer à enchanter des supporters parisiens qui n'attendent plus qu'une chose : pouvoir se rendre au stade pour admirer de leurs yeux les performances de leur protégé.