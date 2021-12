Depuis quelques matches, Lionel Messi commence à retrouver un niveau plus conforme à son statut sous le maillot du PSG. Il est plus performant, et cela se vérifie à travers ses statistiques notamment. Lors des cinq dernières rencontres, il a été décisif à cinq reprises. C’est plus que lors de ses 10 premières sorties avec l’équipe francilienne (4 gestes décisifs). Un redressement qui n’est pas du tout le fruit du hasard. La Pulga commence à bien s’adapter à sa nouvelle équipe. En outre, il est dorénavant parfaitement acclimaté à Paris.



Leandro Paredes, l’autre milieu argentin du PSG, fait partie de ceux qui passent le plus de temps avec Messi. Pour lui, il n’y a aucun doute quant au fait que le septuple Ballon d’Or est désormais heureux dans la ville lumière. « Il se sent beaucoup mieux aujourd’hui, a-t-il assuré dans une interview à la chaine argentine ESPN. Les premiers mois ont été compliqués parce que ce n’est pas facile de changer de club, de maison et de ville après autant de temps (à Barcelone). Aujourd’hui, il se sent beaucoup mieux, il est très motivé et j'espère que ça va continuer ainsi ».



Paredes confiant pour le duo Messi-Mbappé

L’international argentin perçoit aussi des progrès dans le jeu chez son compatriote avec un Messi qui commence à bien connaitre ses coéquipiers et parvenir à se rendre disponible pour être mieux servi. « Il a besoin d’être en contact constant avec le ballon, que ce soit pour des touches de balles simples, pour réaliser des changements de rythme ou pour faire une passe décisive. Je pense qu’il a besoin de toucher la balle en permanence pour être dans son match et s’il est dans son match, tout est plus facile pour nous », a-t-il ajouté.



Il n’y a pas que chez Messi que Paredes perçoit une évolution de l’humeur ces derniers temps. Il sent aussi Kylian Mbappé plus libéré. « C'est un gars très serein, il a envie de gagner des choses importantes, a-t-il déclaré à propos du buteur de l’équipe. Pour nous, c'est une opportunité unique. On ne sait pas s'il prolongera ou non au PSG, mais on l’espère. Avec Messi, ils ont toujours eu la même relation, mais comme je le disais, il faut du temps pour apprendre à se connaître et jouer ensemble. C'est normal d’en passer par là (par les difficultés) mais ça finira par être beaucoup mieux ».