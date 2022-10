PSG : Messi toujours incertain pour affronter l'OM

Lionel Messi disputera-t-il le Classique face à l'OM ? La question mérite d'être posée à désormais 3 jours de cette opposition entre le PSG et le troisième du classement de Ligue 1 (3 points séparant les deux formations). Selon des informations de L'Equipe, le septuple Ballon d'Or est incertain alors qu'il a été touché à un mollet contre Benfica (1-1) le 5 octobre et a manqué les deux derniers matchs, face à Reims en Ligue 1 (0-0) puis Benfica, en Ligue des Champions (1-1). Ce jeudi, le natif de Rosario s'est entraîné seul tandis que ses coéquipiers étaient au repos, indique le quotidien sportif.

Messi ne prendra pas de risque en cas de douleurs

Lundi, Christophe Galtier s'était montré plus qu'optimiste concernant une présence du numéro 30 face aux joueurs entraînés par Igor Tudor. En conférence de presse, il avait indiqué qu'il était "fort probable" de voir Messi sur le terrain face à l'OM mais à l'heure actuelle, la décision sur sa présence dans le groupe n'a pas été prise, explique L'Equipe. Avec la prochaine Coupe du monde assurément dans un coin de la tête, Messi aurait confié à ses proches qu'il ne prendrait aucun risque en cas de douleurs. Toujours sur le plan offensif, Kylian Mbappé inspire lui moins d'incertitude en dépit du coup reçu à la cheville face à Benfica. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions (31 réalisations) ressent certes une "douleur" mais il devrait être "apte" à disputer la rencontre de dimanche.