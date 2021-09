Le PSG a remporté dimanche soir le choc contre l’OL. Malgré la victoire, Mauricio Pochettino n’a pas dû passer une soirée très paisible. Le changement qu’il a opéré en faisant sortir Lionel Messi à un quart d’heure de la fin a provoqué des effets indésirables dont il se serait bien passé.

Messi fâché après sa sortie



Le technicien argentin a rappelé sa star sur le banc, en faisant incorporer Achraf Hakimi à sa place. Une décision qui a surpris, et qui surtout n’a pas plu au principal intéressé. En quittant l'aire du jeu, Messi n’a pas tendu sa main à l’entraineur lorsqu'il est passé à côté de lui.

Ce dernier s'est adressé à lui en demandant comment ça allait et le numéro 30 parisien n’a lâché aucun mot, se contentant d’afficher une mine grincheuse. L’ancien barcelonais est ensuite allé s’asseoir sur le banc. Au milieu de ses coéquipiers, il n'a pas vraiment boudé, mais on l'a vu adressé regard froid à son entraineur à un moment donné.

Pochettino : "On doit faire des choix"



Après le match, en conférence de presse, « Poch » a dû évoquer la séquence de la sortie. Sa réponse était pour le moins étonnante : « Tout le monde sait qu’on a de grands joueurs dans l’équipe. On a un effectif très riche, de 35 joueurs. Apres, on doit faire des choix. Avec les 11 qui doivent débuter. Et ensuite on doit prendre des décisions en cours de rencontre. Parfois, ces choix sont payants et parfois non. Mais c’est pour ça qu’on est debout devant le banc à réfléchir à ce qu’on doit faire. Et ces décisions qu’on est obligé de prendre, que ça passe bien ou pas. Que ça plaise ou pas », a-t-il lâché.



Si à travers ces propos, il voulait éteindre la polémique alors c’est raté. L’entraineur parisien a semblé reconnaitre que Messi n’a pas apprécié d’être sorti. En outre, il a considéré sa star comme n’importe quel autre joueur de son effectif et sans daigner prononcer son nom. Pas sûr que la nouvelle coqueluche du Parc va goûter à cette erreur de communication.

Pochettino dégonfle la polémique autour de la sortie de Messi :