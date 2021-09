PSG : Messi incertain pour affronter Montpellier

Le PSG veut compter sur Messi face à Manchester City



PSG : Lionel Messi encore aux soins et incertain pour Montpellier

➡️ https://t.co/hgt9nX5RAr pic.twitter.com/0m0gJlaWk6

— Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 23, 2021

Touché au genou lors de PSG-OL dimanche (2-1), le sextuple Ballon d'Or n'a toujours pas repris la course selon les informations dévoilées par Le Parisien. "À moins de 48 heures de la rencontre, aucun risque ne sera pris avec Messi, toujours aux soins et incertain", précise la source. Ce vendredi, les joueurs du club francilien effectueront un dernier entraînement avant la rencontre et le coach de l'équipe, Mauricio Pochettino, devrait aborder l'état physique de son compatriote lors de la conférence de presse d'avant-match, à 14 heures.Vraisemblablement,. Pour rappel, le PSG a mal entamé sa campagne européenne avec un match nul concédé face au Club Bruges, le 15 septembre en Belgique (1-1). Au sein du club, comme l'explique Le Parisien, les attentes sont focalisées sur une reprise de l'entraînement dans les prochains jours pour Messi, au plus tard dans le week-end.Autre blessé du côté du PSG, depuis la dernière trêve internationale avec l'Italie et une douleur au genou,Le milieu de terrain a repris la course en début de semaine tandis que concernant Sergio Ramos, sa préparation individuelle continue, lui qui n'a toujours pas évolué sous le maillot du club depuis son arrivée durant l'été, gêné par une blessure au mollet persistante.