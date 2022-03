PSG : Messi est incertain pour le déplacement à Monaco

Lionel Messi aura-t-il une occasion en moins de s'illustrer sur les pelouses de Ligue 1 cette saison ? Sifflé par le public du Parc des Princes lors de son dernier match face à Bordeaux (3-0), le septuple Ballon d'Or a joué 18 matchs dans le Championnat de France depuis son arrivée en août dernier. Auteur de 2 buts et 10 passes décisives, il pourrait manquer le déplacement du club de la capitale à Monaco, dimanche lors de la 29ème journée (13 heures). En effet, il n'a pas participé à la séance d'entraînement de ce vendredi matin, étant malade, selon les informations de Prime Video.

Une décision sera prise samedi concernant Messi, Verratti de retour

C'est samedi, à la mi-journée, que Paris communiquera son habituel point médical et on devrait donc en savoir plus sur le cas de Lionel Messi, notamment. La conférence de presse de Mauricio Pochettino se déroulera peu après. Si Sergio Ramos (mollet) a repris les séances collectives, il ne devrait pas être en mesure de faire partie du groupe des joueurs convoqués, selon les informations du Parisien. Marco Verratti, suspendu contre les Girondins de Bordeaux, effectuera son retour ; tandis qu'Angel Di Maria, victime d'une lésion aux ischios face au Real Madrid en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), est forfait.

Alves estime que Messi est " déboussolé " au PSG, et l'invite à revenir au Barça

L'état émotionnel de Messi a par ailleurs été évoqué par son ancien coéquipier au FC Barcelone, Dani Alves. De retour au sein du club catalan depuis novembre dernier, le latéral droit âgé de 38 ans, ami du natif de Rosario, s'est confié dans un entretien accordé à ESPN, estimant que Messi n'était pas heureux à Paris. "Pour moi, non, il ne prend pas de plaisir. Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c'est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé là-bas", a-t-il indiqué.



Alors que le dernier Ballon d'Or est sous contrat jusqu'en 2023 au PSG, plus une année en option jusqu'en 2024, il a été invité à revenir au Camp Nou, quitté l'été dernier. "Qu'il vienne avec moi ici pour profiter encore un peu de tout ça. Leo m'a toujours dit : 'Où seras-tu mieux qu'ici (Barcelone, ndlr) ?' J'ai vérifié, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. Quand on a su qu'il partait, je lui ai envoyé le même message qu'il m'avait adressé", a révélé Dani Alves.