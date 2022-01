Une semaine après être allé faire match nul face à l'Olympique Lyonnais (1-1), le Paris Saint-Germain renoue avec la Ligue 1 ce samedi avec la réception du Stade Brestois (21h, 21e journée). L'occasion pour les hommes de Mauricio Pochettino d'essayer de retrouver le chemin du succès, eux qui restent sur deux nuls de rang en championnat. La mission ne sera pas facilitée par l'absence de Lionel Messi.



Comme l'annonçait la presse argentine ce jeudi, le septuple Ballon d'Or ne sera pas présent sur la pelouse du Parc des Princes en raison d'une santé fragile. L'Argentin a du mal à se remettre de son infection au Covid-19. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a confirmé l'information et le fait que le PSG jouerait sans Lionel Messi face aux Brestois.

Bientôt de retour ?

"On espère qu'il reviendra le plus rapidement possible dans le groupe", a lancé l'entraîneur parisien. Le club de la capitale a par ailleurs publié un communiqué sur le sujet pour indiquer que "l'évolution est bonne" pour Messi qui devrait réintégrer le groupe "de façon progressive la semaine prochaine".