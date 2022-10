Présent lors de tous les matchs du PSG depuis l’entame de la saison, Lionel Messi est susceptible de rater celui qui se profile contre Reims en championnat (samedi, à 21h). L’Argentin avait pris un coup au mollet lors de la dernière sortie en Ligue des champions et une information de L’Equipe révèle qu’il n’en est pas encore rétabli.

Messi pourrait être absent à Reims

La blessure n’est pas très grave mais elle l’est assez pour lui faire peut-être manquer le prochain rendez-vous des Parisiens. Il s’agit d’une légère contracture. Il y a fort à parier que le staff parisien ne prendra aucun risque avec son joueur vedette, d’autant plus que l’équipe de Galtier peut se permettre de faire tourner sur la scène nationale. Vu le matelas de points dont elle dispose et aussi du nombre de rencontres qu’il reste encore à jouer.



Pour rappel, Messi avait lui-même demandé le remplacement face aux Benfiquistes. A dix minutes du terme, il a fait signe à son banc qu’il préférait sortir. Après la rencontre, Galtier n’avait cependant pas parlé de blessure, simplement d’une fatigue ressentie par "La Pulga."



Avec 1 143 minutes jouées (en 13 matchs), Messi est le joueur de champ le plus utilisé au PSG depuis l’entame de la saison. Auteur de huit buts et de huit passes décisives, l'ancien Barcelonais avait retrouvé sa meilleure forme et il s’en félicitait publiquement. Espérons pour Paris que ce petit coup d’arrêt ne le freinera pas dans son élan.