PSG : Mendes a été prévenu de l'importance du choc contre l'OM

Mendes a hâte d'affronter l'OM

Lors de la clôture du dernier mercato estival, le PSG s'est attaché les services de Nuno Mendes, latéral très offensif, arrivé en provenance du Sporting Portugal. Prêté par le club portugais jusqu'au 30 juin 2022 avec une option d'achat estimée à près de 40 millions d'euros,. Estimant être bien intégré au sein de sa nouvelle équipe, notamment grâce à l'aide de Danilo Pereira, le natif de Sintra s'est confié auprès de PSG TV autour de différents thèmes.Il a notamment salué la force de caractère de l'équipe, démontrée face à Leipzig dans la reine des compétitions de clubs, alors que Paris était mené 2-1 après 57 minutes de jeu mais a su revenir et remporter le match grâce au premier doublé de Lionel Messi avec le PSG (67ème, 74ème). "C'était un match difficile, comme tous les autres de Champions League. Cette fois-ci, nous étions menés 2-1 et nous avons réussi à renverser la situation., a analysé le latéral.Leader de Ligue 1 avec une avance plus que confortable sur ses deux premiers poursuivants, Lens (9 points) et Marseille (10), le PSG se rendra justement dimanche sur la pelouse de l'Orange Vélodrome afin de défier le club phocéen en clôture de la 11ème journée du championnat de France. Un match dont Nuno Mendes a bien sûr beaucoup entendu parler comme il l'a confié sans peine.Un classique a toujours une saveur particulière. J’ai hâte de jouer ce match et je donnerai tout sur le terrain pour ramener la victoire à la maison", a glissé le latéral. Place donc aux actes, dès dimanche.