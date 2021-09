PSG : Mécontent du comportement du Real Madrid, Leonardo ne voit pas Mbappé partir en juin

Leonardo : "Je vois Neymar, Kylian et Messi, je pense qu'ils sont très complémentaires, chacun est n°1 dans ses caractéristiques [...]. Je ne vois pas de jalousie entre eux." 🗣️



À retrouver en intégralité sur : ▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/FzKLRkUQTD

— Canal Football Club (@CanalFootClub) September 14, 2021

"Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison"

Je vois Neymar, Kylian et Messi, je pense qu'ils sont très complémentaires, chacun est n°1 dans ses caractéristiques [...]. Je ne vois pas de jalousie entre eux.

La pilule ne passe toujours pas pour Leonardo. Ce mardi, dans un entretien accordé à Canal +, le directeur sportif du PSG est notamment revenu sur le dossier de Kylian Mbappé, qui a animé les derniers jours du mercato estival. En fin de contrat avec le club francilien en juin 2022, le natif de Bondy a été courtisé par le Real Madrid, qui avait soumis plusieurs propositions au PSG pour le champion du monde 2018.. (...) On a été clair par rapport à l'offre. Ce n'était pas suffisant, c'était moins que ce qu'on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n'est jamais arrivée. Tu ne peux pas organiser un mercato pendant deux, trois ou quatre mois, et changer tes plans comme ça", a-t-il expliqué, plutôt touché par l'attitude du Real.Désireux de convaincre le joueur de rester à Paris, le Brésilien a exprimé son avis sur la situation, avec un optimisme assez grand., a-t-il affirmé, qualifiant le numéro 7 de "fabuleux". Un optimisme général qui a poussé Leonardo à envisager une relation durable d'un trio très attendu sur le front de l'attaque, qui pourrait débuter mercredi soir en Ligue des Champions face à Bruges (21 heures) : "Messi, Neymar et Kylian, ce n'est pas une chose à ne regarder que pour un an.