PSG : Mbappé va manquer de nombreux chocs suite à sa blessure

Le Paris Saint-Germain fait grise mine ce jeudi. Au lendemain du succès à Montpellier avec une victoire 3 buts à 1, le club parisien était surtout en attente de connaître le verdict concernant la blessure de son attaquant star Kylian Mbappé. Touché en première période et sorti à la 21e minute du match à La Mosson, l'international français s'était montré pessimiste. Et les examens réalisés aujourd'hui ont été négatifs puisque le Français de 24 ans souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Il va ainsi manquer trois semaines de compétition et sera officiellement absent pour le choc des 8es de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mais avant ça, Mbappé va manquer d'autres chocs importants en Ligue 1 et Coupe de France.

Mbappé manquera l'OM notamment

Ainsi, le champion du monde 2018 va manquer la réception de Toulouse ce samedi en Ligue 1, mais il va surtout manquer le 8e de finale de Coupe de France face à l'OM mercredi prochain au Vélodrome. Ensuite, il manquera le match contre l'AS Monaco quatre jours plus tard, avant donc de manquer le Bayern Munich en C1 le 14 février prochain. Il devrait manquer une dernière rencontre ensuite en Ligue 1 face au LOSC le 19 février. Si tout se passe bien, il pourrait revenir le 26 février face à l'OM. Le PSG va maintenant croiser les doigts pour que sa star soit rétablie le plus rapidement possible.