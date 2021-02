PSG : Mbappé, le joueur le plus cher du monde

Logiquement, la crise sanitaire a eu un effet sur la valeur générale des joueurs de football mais pour Kylian Mbappé, dans le fond, son statut n'a pas changé. Comme en décembre dernier, l’attaquant du PSG et des Bleus demeure le joueur le plus cher de la planète, d'après une étude dévoilée ce mardi par KPMG Football Benchmark. D'après le cabinet d'audit et de conseil, la valeur marchande du champion du monde 2018 s’élève à 185 millions d'euros. Ainsi, Mbappé devance Harry Kane (125 M€), Raheem Sterling (125 M€) et Jadon Sancho (118 M€). Son coéquipier au PSG, Neymar, se situe à la cinquième place, avec une valeur marchande estimée à 115 millions d'euros, comme Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, et Marcus Rashford, celui de Manchester United.

Une baisse forte de la valeur pour Messi, Mbappé et Dele Alli

KPMG précise que la chute de la valeur a été très importante concernant trois joueurs en particulier : Lionel Messi, Kylian Mbappé et Dele Alli. "Concernant les joueurs de football ayant la plus forte baisse de valeur marchande au cours des trois derniers mois, certains des noms les plus importants de l'industrie sont inclus: Messi, Mbappé et Dele Alli sont les trois joueurs avec la plus forte baisse de valeur. Malgré son avenir incertain avec son contrat expirant à Barcelone en juin et son âge plutôt élevé de 33 ans, Lionel Messi n'a subi qu'une baisse de valeur de 27 millions d'euros, en raison de ses performances continues dans l'élite", précise le cabinet.



Après Kylian Mbappé, on note les présences d'autres joueurs français : Antoine Griezmann, 26ème (78,9 M€), Anthony Martial, 32ème (75,4 M€) et Raphaël Varane 43ème, avec une valeur estimée à 69,4 millions d'euros.