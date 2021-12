Kylian Mbappé aime les chiffres ronds. En s'offrant un nouveau doublé décisif contre l'AS Monaco ce dimanche soir (2-0), l'attaquant a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 avec le PSG. Il totalise également 10 réalisations contre son club formateur depuis son départ en 2017, en 10 matchs. Du travail bien fait pour le meilleur joueur de Ligue 1, inarrêtable, semaine après semaine.

Mbappé marche encore sur l'eau

« Dix matchs et dix buts contre Monaco ? C’est le football. J’ai passé d’incroyables moments à Monaco, mais la page est tournée. Je joue au PSG, je suis très content et je donne tout ce que j’ai pour le club », s'est enthousiasmé l'international français, avec le sourire, au micro de Prime Vidéo.



"Paris pas génial mais efficace ? Paris a aussi fait la différence en première période, a-t-il également noté. On a joué trois matchs cette semaine. En première période, je pense qu'il y avait beaucoup d'intensité, on a tué le match. C'est vrai qu'on pouvait faire plus, mais après c'était aussi à eux de venir nous chercher. Le rythme est beaucoup redescendu en deuxième période, il y avait peut-être moins de qualité mais on a gagné, on a fait le plus important."