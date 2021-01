PSG : Marquinhos se (re)pose enfin en défense

Mauricio Pochettino avait annoncé la couleur la semaine dernière, avant le Trophée des Champions entre le PSG et l'OM (2-1) : "J'ai beaucoup de respect pour tous mes collègues, je ne veux donc pas entrer dans ce type de débat. Je peux valider l'idée de n'importe quel entraîneur. Je ne veux pas être esclave de mes propos. Marquinhos est un grand joueur, comme l'a dit mon prédécesseur. Et les grands joueurs peuvent évoluer à plusieurs postes. Mais pour moi, sur les deux premiers matchs, c'est un défenseur central." Et le nouvel entraîneur parisien a confirmé ses dires sur les deux rencontres suivantes.

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow@marquinhos_m5 : "Je me sens bien, je suis heureux d'être aussi important au club. J'espère finir ma carrière ici !" pic.twitter.com/6hBWjY8Icy

Lors du Trophée des Champions, justement, puis à Angers trois jours plus tard (0-1), Marquinhos a encore été placé en défense centrale. Comme une évidence, alors que Thomas Tuchel se faisait une idée fixe de le placer en sentinelle du milieu dès qu'il le pouvait (ou presque). Sur la fin de son mandat, c'était devenu une affaire quasiment personnelle pour s'opposer à Leonardo, son directeur sportif, qui s'en était ému au mois de novembre (sur le site du club) : "C'est un défenseur central, c'est clair. Même Tuchel le sait. Mais les entraîneurs font des choix. On avait l'idée de recruter un milieu défensif cet été, car Marquinhos, c'est le nouveau Thiago Silva derrière."



Au final, cette expérience pourrait finalement lui avoir été bénéfique, comme l'intéressé l'expliquait à ESPN... "Bien sûr, je prends plus de plaisir en défense. Je l'ai déjà dit très clairement. Au début, j'ai été surpris de jouer au milieu, c'était difficile car c'est totalement différent. Mais ça m'a beaucoup fait évoluer et j'en suis très reconnaissant envers le coach." Il apparaît clair, désormais, que le capitaine brésilien ne bougera plus de sa charnière. Mais au final, le Paris Saint-Germain comme Pochettino remercieront peut-être un jour Tuchel d'avoir insisté à ce point.